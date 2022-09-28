Донецк, 28 сентября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны киевских карателей за сутки два мирных жителя получили ранения, сообщили 28 сентября в штабе территориальной обороны ДНР.

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«За минувшие сутки, с 08:00 27 сентября до 08:00 28 сентября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики ранены два мирных жителя», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 28 сентября вооружённые бандеровские формирования в течение 12 минут дважды подвергли обстрелам Ворошиловский район Донецка.

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