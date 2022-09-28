Белгород, , 09:21 — REGNUM Министерство обороны РФ решило сократить число жителей, которые должны быть призваны на данном этапе в вооруженные силы из Белгородской области. Об этом 28 сентября в социальных сетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение принято накануне вечером. В рамках частичной мобилизации из региона учебные центры осталось направить порядка 120 человек. В случае поступления новых задач от Минобороны РФ, они будут выполняться военными комиссариатами области.

«Конечно, хотелось бы, чтобы военные комиссариаты не допускали больше ошибок и недочётов, которые мы с вами видели последние несколько дней. Будем работать вместе с военными комиссарами над этим», — пояснил глава региона.

Кроме того, отчёт о поездке в одну из воинских частей, где находятся белгородцы, предоставит министр здравоохранения региона Андрей Иконников.