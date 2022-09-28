Москва, 28 сентября, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Игорь Кастюкевич и глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев готовы добровольно отправиться в зону специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР. Об этом 28 сентября сообщил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в своём телеграм-канале.

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«В зону СВО готовы отправиться ещё двое наших коллег — замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Игорь Кастюкевич и глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Для обоих фраза «есть такая профессия — Родину защищать» не пустой звук», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что Игорь Кастюкевич окончил военный вуз, сразу после него четыре года прослужил в ВС РФ и последние семь месяцев он провел на Донбассе и освобожденных территориях, руководя гуманитарной миссией «Единой России» в Херсонской области.

«Он видел своими глазами все, что там происходит. О том, что творят [киевские] нацисты, он знает не понаслышке. И готов противостоять киевскому режиму на передовой», — пояснил Турчак.

Кроме того, отмечается, что Виктор Бондарев до прихода в сенаторы был прославленным генерал-полковником, летчиком-снайпером, который командовал ВВС РФ и впоследствии ВКС России на протяжении пяти лет.

«Всю жизнь на службе, прошел обе чеченские кампании, сотни боевых вылетов, в 40 лет — уже Герой России. Руководил нашей авиацией во время операции в Сирии. По всем статьям свой воинский долг он уже отдал, не раз рисковал жизнью при исполнении приказов. Но несмотря на возраст, регалии, заслуги готов снова быть в строю», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в рамках частичной мобилизации на Сахалине на военную служба призвали свыше 320 человек из числа государственных и муниципальных служащих, и членов их семей.