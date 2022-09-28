Буэнос-Айрес, , 09:13 — REGNUM Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони продлил контракт с командой. Об этом 28 сентября сообщил журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Ассоциацию футбола Аргентины.

Лионель Скалони Ago76

Отмечается, что новый контракт 44-летнего тренера рассчитан до июня 2026 года.

Напомним, Скалони стал главным тренером сборной Аргентины в 2018 году. Под его руководством команда выиграла Кубок Америки — 2021, обыграв в финале сборную Бразилии со счётом 1:0.

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