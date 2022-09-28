Вашингтон, 28 сентября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. В рамках «беспрецедентной поддержки», которую Пентагон оказывает Киеву, вероятны мошенничества и неоправданные расходы. Этого не исключает служба криминальных расследований минобороны США.

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В отчёте, опубликованном службой, на который ссылается RT, указано, что размер и масштабы поддержки, которую министерство обороны оказывает киевскому режиму, продолжают расти, и «управление генерального инспектора Пентагона намерено обеспечивать всесторонний и своевременный надзор в целях эффективности и для недопущения мошенничества, неоправданной потери средств и злоупотреблений».

Уточняется, что в настоящее время ведомство активно отслеживает почти 8 тыс. действий по контрактам на вооружения и иные материальные средства, направляемые Киеву, стоимостью более $2 млрд.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд представителей Конгресса США потребовали от президента США Джо Байдена предоставления отчёта о расходовании выделенных на помощь Киеву средств в размере 40 миллиардов долларов. На Капитолийском холме возросла обеспокоенность по поводу способности Белого дома и Пентагона тщательно отслеживать направляемые Киеву средства и вооружения. Отмечается, что об этом говорят представители и Демократической, и Республиканской партии.