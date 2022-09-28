калуга, , 09:23 — REGNUM Калужские лесорубы Кирилл Дёмин и Сергей Новиков в составе команды ООО «Дубрава» из Медынского района стали серебряными призерами VII чемпионата России «Лесоруб-2022», который завершился в рамках форума «Леса России» в Красноярске. Калужане уступили лидерство коллегам из Чувашии. Бронза досталась команде из Татарии. Об этом 28 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Калужской области Владимира Жипу.

Состязание лесорубов Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области

В соревнованиях приняли участие 74 лесоруба из 17 регионов. В течение двух дней участники показывали свое мастерство в использовании профессионального оборудования, валке леса, раскряжевке и обрезке сучьев. Победители всех номинаций чемпионата получили дипломы и денежные сертификаты.

«Поздравляю земляков с победой. Отрадно, что в лесное хозяйство приходят работать молодые и квалифицированные кадры», — отметил Владимир Жипа.

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