Калужская область, 28 сентября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Калужские лесорубы Кирилл Дёмин и Сергей Новиков в составе команды ООО «Дубрава» из Медынского района стали серебряными призерами VII чемпионата России «Лесоруб-2022», который завершился в рамках форума «Леса России» в Красноярске. Калужане уступили лидерство коллегам из Чувашии. Бронза досталась команде из Татарии. Об этом 28 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Калужской области Владимира Жипу.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области Состязание лесорубов

В соревнованиях приняли участие 74 лесоруба из 17 регионов. В течение двух дней участники показывали свое мастерство в использовании профессионального оборудования, валке леса, раскряжевке и обрезке сучьев. Победители всех номинаций чемпионата получили дипломы и денежные сертификаты.