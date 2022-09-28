Донецк, 28 сентября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли Куйбышевский район Донецка, сообщили 28 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов по военным преступлениям Киева (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«После 06:00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:05 — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 28 сентября вооружённые бандеровские формирования в течение 12 минут дважды подвергли обстрелам Ворошиловский район Донецка.

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