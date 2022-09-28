Благовещенск, 28 сентября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Жители Амурской области, у которых восемь и более детей, получили выплаты на приобретение спецтехники. Всего такая поддержка оказана семи семьям на общую сумму 8,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября в пресс-службе правительства региона.

Onf.ru Многодетные семьи

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Чтобы получить средства, граждане заключают социальный контракт. Техника может использоваться для осуществления предпринимательской деятельности и ведения личного подсобного хозяйства.

«Размер одной выплаты — не более 1,2 миллиона рублей. В прошлом году автомобили благодаря такой поддержке приобрели шесть амурских семей. Техника помогает им развивать свой бизнес», — отметил губернатор региона Василий Орлов.

Выплату семья может получить только один раз. Приобрести на выделенные деньги можно грузовик, автокран, фургон, эвакуатор, хлебный фургон, автовышку, трактор, комбайн, зерноуборочный комбайн, плуг, косилку и ли другую спецтехнику.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете Амурской области на 2022 год заложили 115 млн рублей на обеспечение жильём многодетных. В том числе смогут решить свои жилищные проблемы 13 семей, у которых шесть и более детей.