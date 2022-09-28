Санкт-Петербург, , 09:09 — REGNUM В Санкт-Петербурге в среду, 28 сентября, ожидаются небольшие дожди. Об этом сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Дождь Екатерина Булатова © ИА REGNUM

По данным синоптика, погодные условия в Петербурге будет формировать атмосферный фронт с юго-востока. Он принесёт в город облачность с прояснениями в начале дня, а также небольшие дожди. При этом температурный фон понизится.

«Температура воздуха +10…+12°, по области +8…+13°. Ветер восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что около нормы», — написал Леус.

На следующий день, 29 сентября, жители Петербурга вновь столкнутся с дождями и дальнейшим понижением температуры.

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