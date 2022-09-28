Эр-Рияд, 28 сентября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Саудовская Аравия предоставит Сенегалу кредит в $63 млн на строительство автомагистралей от Дакара до Сен-Луи и от Дакара до Тивауна, сообщается на сайте Фонда развития королевства.

(сс) Tom Swinnen Дорога

Дороги протянутся вдоль побережья Атлантического океана.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня компания Saudi Jordanian Investment Fund и Иорданский государственный инвестиционный фонд заключили договор об инвестициях Саудовской Аравии в сферу здравоохранения Иордании на общую сумму в $400 млн.