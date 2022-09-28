В Сингапуре истребители сопроводили лайнер после ложной угрозы взрыва
Сингапур, 28 сентября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Полиция Сингапура арестовала 37-летнего мужчину на рейсе авиакомпании Singapore Airlines после того, как он угрожал взорвать самолет, сообщает CNN Indonesia.
Полиция получила сообщение об угрозе взрыва на самолете SQ33 направлявшемся из Сан-Франциско (США) в Сингапур. Два истребителя F16C/Ds были задействованы для сопровождения рейса SQ33 авиакомпании Singapore Airlines. Истребители сопровождали авиалайнер до тех пор, пока воздушное судно благополучно не приземлился в аэропорту Чанги.
После того, как самолет приземлился, полиция немедленно арестовала мужчину за ложные террористические угрозы. Он также был арестован по подозрению в употреблении запрещенных наркотиков.
Затем самолет SQ33 был доставлен в удаленный авиационный ангар в аэропорту Чанги для проверки безопасности.
«Singapore Airlines приносит извинения всем пострадавшим клиентам за любые неудобства, вызванные этим инцидентом. Мы помогаем властям в расследовании и сожалеем, что не можем предоставить более подробную информацию», — говорится в заявлении авиакомпании.
Как сообщало ИА REGNUM, в катастрофе с пожарным вертолётом, разбившимся в Турции 21 сентября, погибли приморцы.
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