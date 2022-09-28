Сингапур, 28 сентября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Полиция Сингапура арестовала 37-летнего мужчину на рейсе авиакомпании Singapore Airlines после того, как он угрожал взорвать самолет, сообщает CNN Indonesia.

AlexandrVe Самолет

Полиция получила сообщение об угрозе взрыва на самолете SQ33 направлявшемся из Сан-Франциско (США) в Сингапур. Два истребителя F16C/Ds были задействованы для сопровождения рейса SQ33 авиакомпании Singapore Airlines. Истребители сопровождали авиалайнер до тех пор, пока воздушное судно благополучно не приземлился в аэропорту Чанги.

После того, как самолет приземлился, полиция немедленно арестовала мужчину за ложные террористические угрозы. Он также был арестован по подозрению в употреблении запрещенных наркотиков.

Затем самолет SQ33 был доставлен в удаленный авиационный ангар в аэропорту Чанги для проверки безопасности.

«Singapore Airlines приносит извинения всем пострадавшим клиентам за любые неудобства, вызванные этим инцидентом. Мы помогаем властям в расследовании и сожалеем, что не можем предоставить более подробную информацию», — говорится в заявлении авиакомпании.

Как сообщало ИА REGNUM, в катастрофе с пожарным вертолётом, разбившимся в Турции 21 сентября, погибли приморцы.

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