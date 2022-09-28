Улан-Удэ, 28 сентября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в проводах призванных в рамках частичной мобилизации жителей. Мужчин мобилизовали в легендарную Пятую танковую бригаду, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграмм-канал Алексея Цыденова Проводы мобилизованных жителей Бурятии

В республике они прошли индивидуальную подготовку, после чего из отправляют на запад. Там они пройдут боевое слаживание, после чего будут направлены на выполнение боевых задач в зону СВО.

«Навыки и боевой дух бойцов опытные военные оценивают на высоком уровне. Но, главное, что хочу отметить. С этими ребятами наша Бурятия, наша страна в надёжных руках», — отметил Цыденов.

По его словам, и танкисты, и добровольцы являются настоящими мужчинами и патриотами.

«Легко любить страну и быть патриотом, когда всё хорошо. Совсем другое дело — быть со своей Родиной в трудные моменты. И такие ребята у нас есть. И их абсолютное большинство. И это наши соседи, братья, отцы, друзья — это наши земляки, бойцы Бурятии», — заключил глава региона.