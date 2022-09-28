Баку, 28 сентября, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Военнослужащие азербайджанского армии 27 сентября обнаружили и перехватили беспилотник вооружённых сил (ВС) Армении. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Беспилотник

Отмечается, что аппарат пытался пролететь в Лачинском направлении, когда его заметили.

«Был обнаружен и посажен при помощи специальных технических средств беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа UL-350», — говорится в сообщении.

На видео с места приземления беспилотника показано, что рядом обнаружили фотоаппарат.