Харрисон, США, 28 сентября, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил 90-й гол за национальную команду. Он оформил дубль в товарищеском матче с командой Ямайки.

Кирилл Венедиктов Лионель Месси

По количеству голов в международных матчах Месси занимает третье место, уступая только нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду (117) и экс-форварду сборной Ирана Али Даеи (109).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Аргентины одержала победу над командой Ямайки. Матч прошёл в Харрисоне (США) и завершился со счётом 3:0.