28 сентября 2022 | Время чтения 6 мин

Подвиг в тылу. Оборонительные рубежи: Сурский и Казанский, , 09:57 — REGNUM ИА REGNUM продолжает публиковать воспоминания участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, которые возводились в 1941–1942 годах в Чувашии. Рассказы собирали школьники для сборника «Строители безмолвных рубежей»*. Приводим фрагменты из воспоминаний ещё пяти свидетелей героического подвига.

Должны были жить в окопах

Ольга Филипповна Улисова (Самохвалова) из Аликовского района (1926—1998) рассказывала, что в 1941 году, «несмотря на дикий холод, все мужчины от 16 до 55 лет» должны были быть мобилизованы в Ядринский район на рытье окопов и блиндажей. По её словам, каждой деревне «дали сложную миссию» по предоставлению трудовой силы, которую возложили на председателей деревенских советов и председателей колхозов:

«[Мобилизованные] должны были жить в окопах».

По словам очевидца событий, окопы рыли до февраля 1942 года. Ольга Филипповна рассказывала, что копали окопы «с проёмами в виде дверей», рубили деревья, «а затем клали их на окопы, сверху укрывая землёй».

Фрагмент из материала, собранного ученицей школы № 57 города Чебоксары Дарьей Ивановой (руководитель — М. П. Баринова).

Груз тягот на детских плечах

Дочь Марии Федоровны Федоровой (1929—1995) из Янтиковского района рассказала школьникам, что её маме, которая была старшей в семье, «пришлось рано повзрослеть».

«В детские игры играть было некогда. Детей до 17 лет в колхоз не брали, поэтому ей пришлось выдвинуться добровольцем. Без ведения учёта. Дети в деревне, конечно, рано приучены к физическому труду, но им было очень тяжело из-за непосильного труда, так как работали они наравне со взрослыми. […] Непомерный груз тягот и лишений взвалила эта проклятая война на детские плечи в военные годы», — вспоминает ветеран.

28 октября 2020 год, Янтиковский район Чувашии. Флешмоб в честь открытия Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей в Чувашии https://yantik.cap.ru/

Мария Федоровна рассказывала, что в октябре 1941 года всех женщин, стариков и подростков отправили «рыть окопы», так как тогда «думали, что немцы прорвутся к Волге». Сама она валила лес для сооружений огневых точек и работала «наравне с мужчинами».

«Топор, наша двуручная пила «Дружба», которой пилили лес вдвоём, — вот основные орудия труда. Весь день по пояс в снегу, вымокшие, голодные. Останавливаться нельзя — замёрзнешь, можешь, не можешь, но двигайся, иначе околеешь. Выполняли непосильную работу, веря, что всё делают для победы нашего народа».

Фрагмент из материала, собранного учеником школы № 19 города Чебоксары Ильей Александровым (руководитель — С. Н. Куярова).

Военная тайна

Зинаида Ивановна Федотова (Шленева) из Алатырского района вспоминает, как в 1941 году, когда ей было десять лет, в деревню приехало «много-много солдат». Они шли по улице, «маршировали в строю»:

«А мы из домов повыходили. Помню, я вытащила кусок хлеба, протянула его одному солдату, он взял, был очень благодарен».

По словам ветерана, солдаты остановились за рекой, где «выкопали огромную яму», обложили брёвнами и мхом, закидав затем землёй, посадив вокруг деревья:

«В результате получили просто холм у дороги. Было непонятно, что там что-то есть. А на самом деле там был самый настоящий огромный дом с воротами. […] Говорили, что ждут немца со стороны леса, блиндажи и окопы готовились именно там. Местному населению говорили: «Вы не переживайте, если враг придёт, мы их дальше не пропустим, к нам приедет подкрепление из Казани. Мы их здесь остановим».

Зинаида Ивановна также поведала, что возле окопов установили специальные защитные сооружения от немецкой авиации:

«Я уже подросла, ходила сама на рынок и там спросила у одного мужчины, где находятся эти установки. Он сказал, чтобы я больше никого об этом не спрашивала, это военная тайна».

После войны «дом с воротами» был разобран местным населением на дрова, так как за пять лет дров уже ни у кого не осталось — поблизости «вытаскали всё», что можно было использовать на дрова.

Фрагмент из материала, собранного учеником школы № 40 города Чебоксары Данияром Еремеевым (руководитель — В. Ю. Данилова).

28 октября 2020 год, Янтиковский район Чувашии. Флешмоб в честь открытия Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей в Чувашии https://yantik.cap.ru/ 28 октября 2020 год, Янтиковский район Чувашии. Флешмоб в честь открытия Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей в Чувашии https://yantik.cap.ru/

Рукавицы и валенки превращались в лёд

Нина Николаевна Фимина (Дырова) из Алатыря вспоминает, что осенью 1941 года со всех заводов женщин и подростков собирали в бригады и направляли на высокий правый берег Суры в район Междуречья и Сурского Майдана, который в народе называли «Княжий яр».

«Работы делили на копку рва, постройку блиндажей. Отдельная бригада валила лес, сосны достигали 30 метров. На морозе рукавицы и валенки превращались в ледяные. Работать было трудно из-за сильных пронизывающих ветров со снегом и сильных, до 40 градусов, морозов», — приводятся слова ветерана.

Строители ночевали в лесу, на лесосеке. По словам Нины Николаевны, строили землянки, выстилали их еловыми ветками, жгли костры.

«На строительство привлекали в первую очередь женщин одиноких или молодых девушек и подростков».

Она также приводит слова другого ветерана, Валентины Ивановны Пронькиной (Голубевой), у которой на окопы отправили беременную мать.

Фрагмент из материала, собранного учеником школы № 17 города Чебоксары Максимом Шаровым (руководители — М. М. Алексеева, Т. Н. Шарова).

Люди тонули при переходе через Суру

Екатерину Сергеевну Черкасову из Алатырского района (1925—2010) отправили рыть окопы в 15-летнем возрасте. Если бы она отказалась, то её арестовали бы.

«У девушки не было даже сапог, чтобы пойти на работу. Соседка дала сапоги, мать — кусок хлеба на день, продуктов у семьи не было», — рассказывает сестра ветерана.

И продолжает:

«Чтобы дойти до места работы, нужно было перейти через реку Суру. Хотя была зима, но речка не везде ещё замёрзла, лёд был тонкий. Когда переходили через Суру, четыре человека провалились под лёд и утонули».

28 октября 2020 год, Янтиковский район Чувашии. Флешмоб в честь открытия Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей в Чувашии https://yantik.cap.ru/

Ещё одной напастью стали морозы. Екатерина Сергеевна обморозила ноги, заболела, и её отправили домой с высокой температурой и больными ногами. Она возвращалась одна вдоль Суры и сама не помнит, как дошла. По пути её подвёз на лошади ездовой, но увидевший это председатель прогнал девушку, так как пожалел лошадь:

«Ноги и тело были покрыты язвами, впоследствии эти язвы не проходили всю жизнь».

Фрагмент из материала, собранного ученицей школы № 38 города Чебоксары Полиной Серебряковой (руководитель — Е. Н. Елизарова).

* «Строители безмолвных рубежей»: сборник воспоминаний участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории Чувашии в годы Великой Отечественной войны. — Чебоксары, 2021 — 208 с. Ответственный редактор — кандидат исторических наук Д. А. Захаров.

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