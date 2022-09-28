Подвиг в тылу. Оборонительные рубежи: Сурский и Казанский, 28 сентября 2022, 09:57 — REGNUM ИА REGNUM продолжает публиковать воспоминания участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, которые возводились в 1941–1942 годах в Чувашии. Рассказы собирали школьники для сборника «Строители безмолвных рубежей»*. Приводим фрагменты из воспоминаний ещё пяти свидетелей героического подвига.
Должны были жить в окопах
Ольга Филипповна Улисова (Самохвалова) из Аликовского района (1926—1998) рассказывала, что в 1941 году, «несмотря на дикий холод, все мужчины от 16 до 55 лет» должны были быть мобилизованы в Ядринский район на рытье окопов и блиндажей. По её словам, каждой деревне «дали сложную миссию» по предоставлению трудовой силы, которую возложили на председателей деревенских советов и председателей колхозов:
По словам очевидца событий, окопы рыли до февраля 1942 года. Ольга Филипповна рассказывала, что копали окопы «с проёмами в виде дверей», рубили деревья, «а затем клали их на окопы, сверху укрывая землёй».
Фрагмент из материала, собранного ученицей школы № 57 города Чебоксары Дарьей Ивановой (руководитель — М. П. Баринова).
Груз тягот на детских плечах
Дочь Марии Федоровны Федоровой (1929—1995) из Янтиковского района рассказала школьникам, что её маме, которая была старшей в семье, «пришлось рано повзрослеть».
Мария Федоровна рассказывала, что в октябре 1941 года всех женщин, стариков и подростков отправили «рыть окопы», так как тогда «думали, что немцы прорвутся к Волге». Сама она валила лес для сооружений огневых точек и работала «наравне с мужчинами».
Фрагмент из материала, собранного учеником школы № 19 города Чебоксары Ильей Александровым (руководитель — С. Н. Куярова).
Военная тайна
Зинаида Ивановна Федотова (Шленева) из Алатырского района вспоминает, как в 1941 году, когда ей было десять лет, в деревню приехало «много-много солдат». Они шли по улице, «маршировали в строю»:
По словам ветерана, солдаты остановились за рекой, где «выкопали огромную яму», обложили брёвнами и мхом, закидав затем землёй, посадив вокруг деревья:
Зинаида Ивановна также поведала, что возле окопов установили специальные защитные сооружения от немецкой авиации:
После войны «дом с воротами» был разобран местным населением на дрова, так как за пять лет дров уже ни у кого не осталось — поблизости «вытаскали всё», что можно было использовать на дрова.
Фрагмент из материала, собранного учеником школы № 40 города Чебоксары Данияром Еремеевым (руководитель — В. Ю. Данилова).
Рукавицы и валенки превращались в лёд
Нина Николаевна Фимина (Дырова) из Алатыря вспоминает, что осенью 1941 года со всех заводов женщин и подростков собирали в бригады и направляли на высокий правый берег Суры в район Междуречья и Сурского Майдана, который в народе называли «Княжий яр».
Строители ночевали в лесу, на лесосеке. По словам Нины Николаевны, строили землянки, выстилали их еловыми ветками, жгли костры.
Она также приводит слова другого ветерана, Валентины Ивановны Пронькиной (Голубевой), у которой на окопы отправили беременную мать.
Фрагмент из материала, собранного учеником школы № 17 города Чебоксары Максимом Шаровым (руководители — М. М. Алексеева, Т. Н. Шарова).
Люди тонули при переходе через Суру
Екатерину Сергеевну Черкасову из Алатырского района (1925—2010) отправили рыть окопы в 15-летнем возрасте. Если бы она отказалась, то её арестовали бы.
И продолжает:
Ещё одной напастью стали морозы. Екатерина Сергеевна обморозила ноги, заболела, и её отправили домой с высокой температурой и больными ногами. Она возвращалась одна вдоль Суры и сама не помнит, как дошла. По пути её подвёз на лошади ездовой, но увидевший это председатель прогнал девушку, так как пожалел лошадь:
Фрагмент из материала, собранного ученицей школы № 38 города Чебоксары Полиной Серебряковой (руководитель — Е. Н. Елизарова).
* «Строители безмолвных рубежей»: сборник воспоминаний участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории Чувашии в годы Великой Отечественной войны. — Чебоксары, 2021 — 208 с. Ответственный редактор — кандидат исторических наук Д. А. Захаров.
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