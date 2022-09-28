Салехард, 28 сентября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. На Ямале мобилизованные прибывают на пункты сбора перед отправкой в учебные части. Их обеспечение проверил лично губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Оборудовали для ребят специализированные помещения в наших городах: есть всё необходимое, в окружной столице пункт сбора проверил лично», — доложил глава региона.

Все ямальские мобилизованные перед отправкой в «учебку» обеспечиваются горячим питанием, телефонами для связи с близкими, продуктовыми сухпайками.

«Поручил на месте выдавать набор самого нужного в полевых условиях: собраны аптечки с медикаментами, каждый в дальнейшем получит личный спальный мешок и коврик», — отметил глава региона.

Дмитрий Артюхов не скрывает гордости за своих земляков, которые идут служить с честью и достоинством.

«Гордимся нашими ребятами и будем помогать во всём. Будьте уверены, вы и ваши семьи получат всю необходимую поддержку. Весь Ямал с вами. Ждём домой!» — напутствовал глава ЯНАО мобилизованных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, десантник с Ямала Леонид Худи почти сутки тащил двоих раненых товарищей и спас им жизни.