Москва, , 08:59 — REGNUM В Москве за январь–август 2022 года по программе реновации ввели в эксплуатацию 30 новых жилых домов, площадь квартир составляет около 360 тыс. кв. метров, сообщается 28 сентября на портале мэра столицы.

Новостройки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Новостройки по реновации возвели в 11 административных округах столицы. Наибольшее количество построено в Юго-Западном АО — пять. Под заселение по реновации с начала года передано 14 домов.

Объем нового жилья обеспечит переселение из старых пятиэтажек более 10 тысяч участников реновации.

ранее сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве первый этап программы реновации выполнен на треть.

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