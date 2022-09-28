Вашингтон, 28 сентября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Высокопоставленные чиновники в администрации президента США Джо Байдена выразили недовольство Брюсселем в связи со слишком медленным предоставлением европейской помощи Киеву, сообщили газете Financial Times четыре чиновника, говорившие на условиях анонимности. Они также попросили ЕС создать «регулярный механизм» финансовой поддержки.

(сс) Michael Marcovici Деньги

Вашингтон «часто контактирует» с Европейской комиссией и странами — членами ЕС по поводу необходимости «оперативного предоставления обещанной экономической помощи [б. УССР]», сказал один из американских чиновников. «Мы повторяем наш призыв ко всем партнерам [Киева] быстрее предоставить обещанную помощь [Киеву], увеличить свои обязательства и отдать приоритет помощи в форме грантов, а не кредитов», — добавил он.

По словам европейского чиновника, знакомого с ходом обсуждений, США воспользовались встречами в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН на прошлой неделе, чтобы призвать европейских партнеров устранить препятствия, задерживающие денежные средства.

Вашингтон предоставил Киеву экономическую помощь в размере $8,5 млрд и запросил у Конгресса еще $4,5 млрд в виде грантов.

Между тем Брюссель выплатил 1 млрд евро из 9 млрд, обещанных в мае 2022 года. В сентябре ЕС согласился выплатить еще 5 млрд евро, но пока не передал эти средства. В Европе надеются выделить оставшиеся 3 млрд евро до конца года.

Эта сумма дополняет предоставленный ранее кредит ЕС в размере 1,2 млрд евро, что составляет треть ежемесячных потребностей киевских властей во внешнем финансировании.

«Мы с нетерпением ждем начала предоставления ЕС обещанной помощи в размере 5 млрд евро со следующего месяца и призываем ЕС быстро разработать регулярный механизм для дальнейшего предоставления бюджетной поддержки [Киеву]», — сказал высокопоставленный представитель США.