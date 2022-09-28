США добиваются от Евросоюза ускорения финансовой помощи киевскому режиму
Вашингтон, 28 сентября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Высокопоставленные чиновники в администрации президента США Джо Байдена выразили недовольство Брюсселем в связи со слишком медленным предоставлением европейской помощи Киеву, сообщили газете Financial Times четыре чиновника, говорившие на условиях анонимности. Они также попросили ЕС создать «регулярный механизм» финансовой поддержки.
Вашингтон «часто контактирует» с Европейской комиссией и странами — членами ЕС по поводу необходимости «оперативного предоставления обещанной экономической помощи [б. УССР]», сказал один из американских чиновников. «Мы повторяем наш призыв ко всем партнерам [Киева] быстрее предоставить обещанную помощь [Киеву], увеличить свои обязательства и отдать приоритет помощи в форме грантов, а не кредитов», — добавил он.
По словам европейского чиновника, знакомого с ходом обсуждений, США воспользовались встречами в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН на прошлой неделе, чтобы призвать европейских партнеров устранить препятствия, задерживающие денежные средства.
Вашингтон предоставил Киеву экономическую помощь в размере $8,5 млрд и запросил у Конгресса еще $4,5 млрд в виде грантов.
Между тем Брюссель выплатил 1 млрд евро из 9 млрд, обещанных в мае 2022 года. В сентябре ЕС согласился выплатить еще 5 млрд евро, но пока не передал эти средства. В Европе надеются выделить оставшиеся 3 млрд евро до конца года.
Эта сумма дополняет предоставленный ранее кредит ЕС в размере 1,2 млрд евро, что составляет треть ежемесячных потребностей киевских властей во внешнем финансировании.
«Мы с нетерпением ждем начала предоставления ЕС обещанной помощи в размере 5 млрд евро со следующего месяца и призываем ЕС быстро разработать регулярный механизм для дальнейшего предоставления бюджетной поддержки [Киеву]», — сказал высокопоставленный представитель США.