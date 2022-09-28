Иркутск, , 08:57 — REGNUM Иркутская область продолжает отправлять мобилизованных ребят в Новосибирск. Сегодня утром, 28 сентября, на вокзале с парнями и их семьями встретился губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале:

Да, многие спрашивают о снаряжении. Обязательно обеспечим. Поговорил с ребятами. Спокойные, крепкие, надежные. С правильным настроем. Спасибо вам и берегите себя!».

Как сообщало ИА REGNUM, среди мобилизованных в Иркутской области есть настоящие герои. Это, к примеру, Ашир Бердыев из Бодайбо, который Указом Президента Российской Федерации награжден орденом Мужества за самоотверженность и героизм при исполнении воинского долга. Накануне, 27 сентября, первую группу жителей, призванных на военную службу по частичной мобилизации, отправили в учебную часть, расположенную в Новосибирском высшем военном командном училище.

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