Надежные: вторая группа призывников Приангарья отправилась на учения
Иркутск, 28 сентября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Иркутская область продолжает отправлять мобилизованных ребят в Новосибирск. Сегодня утром, 28 сентября, на вокзале с парнями и их семьями встретился губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале:
Как сообщало ИА REGNUM, среди мобилизованных в Иркутской области есть настоящие герои. Это, к примеру, Ашир Бердыев из Бодайбо, который Указом Президента Российской Федерации награжден орденом Мужества за самоотверженность и героизм при исполнении воинского долга. Накануне, 27 сентября, первую группу жителей, призванных на военную службу по частичной мобилизации, отправили в учебную часть, расположенную в Новосибирском высшем военном командном училище.
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