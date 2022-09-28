Петропавловск-Камчатский, , 08:56 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил выпустить для семей, мужчины из которых попали под частичную мобилизацию для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса, брошюру. Об этом глава региона рассказал на встрече с жёнами военнослужащих.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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В брошюрах будут ответы на часто задаваемые вопросы по мобилизации. Также в них разместят информацию о всех мерах поддержки, на которые могут рассчитывать семьи.

Солодов отметил, что в условиях мобилизации семьи военнослужащих нуждаются и в психологической поддержке.

«Мы уже начали работу в этом направлении и нам хотелось бы, чтобы нас услышали те, кому нужна помощь. Порой семьям нужна именно психологическая поддержка, информация о том, где и какую помощь можно получить. Порой необходимо элементарное общение», — рассказала одна из участниц встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, все мобилизованные на Камчатке будут получать тот же пакет мер поддержки, что и добровольцы-контрактники, участвующие в специальной военной операции в защиту Донбасса.