Москва, 28 сентября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Типовые ошибки при подаче заявления на отсрочку от частичной мобилизации специалистами IT и связи на «Госуслугах» назвали в Минцифры России. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.

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В частности, указывается, что при подаче заявления сотрудники IT и телеком-компаний прикладывают некорректную электронную подпись. В Минцифры России рекомендовали подписывать файл усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) генерального директора, выданной ФНС России. Этот файл необходимо прикреплять к заявлению.

Ещё одной распространённой ошибкой является несоответствие информации в форме-подтверждении, которое может возникнуть из-за опечаток, которые не позволят соотнести данные из файла, подписанного УКЭП. Лишняя кавычка в названии компании не даст системе подтвердить данные.

Кроме того, в ведомстве обратили внимание на то, что нельзя менять текст в части заявления, которое не подлежит изменениям. Шаблон формы-подтверждения нельзя корректировать и нельзя использовать после коррекции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за один день специалистами в сфере IT и связи было подано более 1,5 тыс. заявлений на отсрочку от частичной мобилизации.