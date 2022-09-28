Биробиджан, 28 сентября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. За большой вклад в социально-экономическое развитие Еврейской автономии представитель региона в Совете Федерации Владимир Джабаров получил особый статус. Ему присвоено звание «Почетный гражданин Еврейской автономной области», сообщил телеграм-канал «Новости ЕАО».

council. gov.ru Сенатор Владимир Джабаров

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За присвоение звания единогласно проголосовали депутаты Заксобрания региона на заседании представительного органа. Владимир Джабаров представляет регион в Совете Федерации с 2009 год, занимая должность первого заместителя председателя комитета по международным делам. Причиной для представления к званию называется большой вклад сенатора в социально-экономическое развитие региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября звание «Почетный гражданин Самары» присвоили посмертно композитору Дмитрию Шостаковичу. С такой инициативой выступил Союз композиторов Самарской области, её поддержала городская дума.