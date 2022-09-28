Калуга, 28 сентября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Встречу с внучатым племянником легендарного разведчика Мелитона Кантарии, который водрузил флаг над Рейхстагом во время Великой Отечественной войны, Георгием Кантарией, принявшем решение добровольно пойти на военную службу в рамках частичной мобилизации, провёл губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он написал об этом 27 сентября в своём телеграм-канале.

Знамя Победы над Рейхстагом

«Молодой парень, наш земляк Георгий Кантария. В мае 1945-го Мелитон Кантария вместе с боевыми товарищами водрузили над Рейхстагом штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии. Оно стало символом Победы над фашизмом. А сегодня на борьбу с неонацизмом отправляется двоюродный внучатый племянник легендарного разведчика, Георгий», — написал в своём сообщении глава региона.

Также он отметил, что поговорил с потомком легендарного разведчика о нём и о его семье.

«Удивительно, но Георгий появился на свет в тот год, когда не стало Героя Советского Союза, Мелитона Варламовича Кантарии. Он как будто стал продолжением своего предка. В семье всегда чтили традиции патриотизма. Георгий срочную службу проходил в ПВО, потом по контракту в Росгвардии. И сейчас готов продолжить службу», — добавил Шапша.

При этом губернатор Калужской области уточнил, что Георгий Кантария рассказал ему, что его легендарный прадед был знаком с маршалом Победы, а потому считает честью для себя идти добровольцем на защиту родины в составе калужского подразделения им. Г. К. Жукова.

«Гордимся подвигами предков и мужественными поступками нынешних защитников Родины», — заключил Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первый заместитель главы Нижнего Новгорода Илья Штокман принял решение добровольно пойти на военную службу в рамках частичной мобилизации.