Вашингтон, , 08:54 — REGNUM Индийские власти обеспокоены в связи с планами стран «Большой восьмерки» (G7) ввести потолок цен на нефть из России, поскольку такая инициатива может повлиять на стоимость углеводородного сырья в мире, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Субраманьям Джайшанкар U.S. Department of State

Глава МИД напомнил, что ВВП на душу населения в его стране составляет $2000 и беспокойство Нью-Дели объясняется тем, что дорогая нефть сильно ударяет по экономике государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября посол России в Индии Денис Алипов заявил, что индийское руководство относится скептически к идее ввести потолок цен на российскую нефть.

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