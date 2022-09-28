Москва, , 09:26 — REGNUM Министерство обороны Германии не намерено соглашаться с требованиями уполномоченного правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна и лишать военную полицию девиза suum cuique, означающего в переводе с латыни «каждому своё». Об этом пишет Der Spiegel.

«Каждому своё» — надпись на входе в лагерь Бухенвальд

По словам представителя ведомства, глава минобороны Кристина Ламбрехт не видит причин, чтобы отказываться от «связанного с ценностями идентификационного символа». Девиз, о котором идёт речь, отражает дошедший из античности правовой принцип справедливости.

«Выбор звезды с надписью suum cuique для военной полиции бундесвера означает сознательный разрыв с военной полицией Третьего рейха и, следовательно, с национал-социализмом», — пояснили в минобороны.

Немецкая военная полиция выбрала своей эмблемой чёрного орла с латинской надписью. Прежде это был символ прусского ордена.

Фраза suum cuique, переведённая на немецкий язык, была использована нацистами в концлагере Бухенвальд. Надпись Jedem das Seine находилась над его главными воротами.

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