Грозный, 28 сентября 2022, 08:51 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с результатом референдума о воссоединении с Россией. По словам руководителя региона, это закономерный итог многолетнего периода, в который регионы бывшей УССР подвергались насилию со стороны киевской хунты. Теперь они стряхнут этот гнет со своих плеч и заживут свободно, уверен Кадыров.
Он подчеркнул, что чеченский народ приложил руку к этому великому событию. Многие тысячи чеченцев с оружием в руках приближали этот момент.
Он также отметил, что чеченские военнослужащие »продолжают служить интересам Отечества на освобожденных территориях». Бойцы из северо-кавказской республики обеспечивают безопасность мирных жителей в ДНР, ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях.
Напомним, референдумы по вопросу воссоединения с Россией прошли в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. Их итогом стало желание большинства жителей этих регионов б. УССР войти в состав Российской Федерации.
Читайте ранее в этом сюжете: В Донбассе, Херсонщине и Запорожье раскрыты первые итоги референдумов