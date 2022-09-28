Грозный, 28 сентября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с результатом референдума о воссоединении с Россией. По словам руководителя региона, это закономерный итог многолетнего периода, в который регионы бывшей УССР подвергались насилию со стороны киевской хунты. Теперь они стряхнут этот гнет со своих плеч и заживут свободно, уверен Кадыров.

Cechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

«Безусловно, это закономерный финал многолетнего гнета со стороны националистической киевской хунты. В течение многих лет жители этих территорий подвергались постоянному насилию, и никто не мог гарантировать им их законные права. Президент России Владимир Путин положил конец этой несправедливости, дав народу возможность самому выбрать свою дальнейшую судьбу», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что чеченский народ приложил руку к этому великому событию. Многие тысячи чеченцев с оружием в руках приближали этот момент.

«Я искренне рад, что чеченский народ внес свой посильный вклад в приближение этого события. Тысячи достойных сыновей нашей республики, жертвуя жизнью и здоровьем, героически отстояли право людей на самоопределение», — написал Кадыров.

Он также отметил, что чеченские военнослужащие «продолжают служить интересам Отечества на освобожденных территориях». Бойцы из северо-кавказской республики обеспечивают безопасность мирных жителей в ДНР, ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях.

Напомним, референдумы по вопросу воссоединения с Россией прошли в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. Их итогом стало желание большинства жителей этих регионов б. УССР войти в состав Российской Федерации.