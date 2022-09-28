Джакарта, , 08:49 — REGNUM Посол Индонезии в Болгарии, Албании и Северной Македонии встретился с премьер-министром Албании Эди Рамой для укрепления индонезийско-албанское сотрудничество в области торговли, туризма и инвестиций, сообщает Antara.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Встреча состоялась в офисе премьер-министра Албании в Тиране. Расширение сотрудничества с Албанией также будет способствовать расширению сотрудничества между Индонезией и странами Балканского региона.

В ходе встречи посол рассказал о нескольких важных повестках, включая развитие двустороннего сотрудничества между Индонезией и Албанией, особенно в области торговли, туризма и инвестиций.

«Мы с гордостью сообщаем, что индонезийская компания в Тиране, Албания, планирует подписать соглашение об инвестициях в сектор возобновляемых источников энергии», — отметил индонезийский посол.

Премьер-министр Албании Эди Рама приветствовал и поблагодарил посла Индонезии за визит и доверие Индонезии к Албании.

«Албания продолжит поддерживать план двустороннего сотрудничества с Индонезией в будущем, особенно в секторах торговли, туризма и инвестиций», — заявил премьер-министр Эди Рама.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммад бен Заид Аль-Нахайян откроет Большую мечеть в Гилингане (Индонезия).

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии появится точная копия Большой мечети Абу-Даби