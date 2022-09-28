Оттава, 28 сентября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Канада полагает, что России не место в руководящем Совете Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Об этом канадский министр транспорта Омар Алгабра заявил 27 сентября Reuters.

BriYYZ Самолёт Boeing-787 авиакомпании Air Canada

Канадская сторона, отметил он, будет голосовать против участия России в работе совета организации. Выборы в совет намечены на 1 октября.

«Важно привлечь Россию к ответственности за её действия, и мы не поддержим кандидатуру РФ в Совет [ИКАО]», — сказал Алгабра.

Оттава ожидает, добавил министр, что другие страны также проголосуют против России по её примеру. Необходим международный коллективный ответ, сказал он.

В Совет ИКАО входят 36 государств — участников организации. ИКАО — это специализированное учреждение ООН, которое устанавливает международные нормы гражданской авиации и координирует её развитие с целью повышения безопасности и эффективности.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава никогда не признает итоги референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Читайте также: Канада намерена ввести новые санкции против России из-за референдумов