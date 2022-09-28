Горно-Алтайск, 28 сентября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Республике Алтай передали штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды в ближайшие сутки. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

uknowgayle Снегопад

По данным Горно-Алтайского гидрометцентра, в течение суток 29 сентября в регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие в снег.

«На перевалах — гололедные явления, отложения мокрого снега, усиление ветра до 20-25 м/с, по высокогорью до 30 м/с. Установление снежного покрова, похолодание», — отметили в правительстве.