Москва, 28 сентября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения десантниками позиций киевских боевиков и техники, укрывавшихся в лесополосе.

Алексей Колчин ИА REGNUM Артиллерия

«Подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск обнаружили укрывшиеся в лесопосадке позиции ВСУ с личным составом и техникой. После получения точных координат целей артиллерия ВДВ нанесла по ним массированный артиллерийский удар. Также были применены гранаты, сброшенные с квадрокоптеров», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В опубликованном видео, в частности, показаны кадры артиллерийского удара. В результате была уничтожена живая сила ВСУ и две единицы техники, в том числе одна РСЗО «Град».