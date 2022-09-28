Нижнекамск, Татария, 28 сентября 2022, 08:47 — REGNUM Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.
В составе «Нефтехимика» шайбы забросили нападающие Павел Порядин и Ансель Галимов. У «Сибири» отличился защитник Тревор Мёрфи.
«Нефтехимик» одержал первую победу в сезоне и прервал серию поражений из десяти матчей подряд.
На сегодняшний день «Нефтехимик» занимает 11-е место в Восточной конференции, на счету команды три очка. «Сибирь» идёт на четвёртом месте в Восточной конференции с 14 очками.
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