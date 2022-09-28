Нижнекамск, Татарстан, 28 сентября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе «Нефтехимика» шайбы забросили нападающие Павел Порядин и Ансель Галимов. У «Сибири» отличился защитник Тревор Мёрфи.

«Нефтехимик» одержал первую победу в сезоне и прервал серию поражений из десяти матчей подряд.

На сегодняшний день «Нефтехимик» занимает 11-е место в Восточной конференции, на счету команды три очка. «Сибирь» идёт на четвёртом месте в Восточной конференции с 14 очками.

Читайте также: «Витязь» обыграл «Амур» в матче КХЛ