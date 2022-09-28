Москва, 28 сентября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Москве, по данным на 27 сентября, отопление включено во всех жилых домах и социальных объектах, сообщается на портале мэра столицы.

(сс) ri Отопление

К отопительному сезону 2022–2023 гг. были подготовлены все здания и сооружения Москвы — более 74 тысяч объектов, в том числе 34,5 тыс. жилых домов, 8,5 тыс. социальных объектов и 30,8 тыс. объектов экономики.

В случае возможных аварий на инженерных сетях столицы подготовлено 1352 аварийные бригады, 1449 единиц специализированной техники, 1858 аварийных источников электроснабжения и три аварийных источника теплоснабжения.

ИА REGNUM ранее сообщало, отопление в жилых домах Москвы начали включать 18 сентября.

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