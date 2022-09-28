Астана, , 08:44 — REGNUM В современном мире конкурентоспособность определяется цифровой трансформацией, и Казахстан определился с направлением развития. Об этом 28 сентября заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на открытии форума Digital Bridge-2022 в Астане.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«По прогнозам экспертов, через десять лет до 70% продукции и услуг в мире будет базироваться на цифровых платформенных моделях. В этих условиях Казахстан поставил перед собой стратегическую задачу — стать одним из крупнейших цифровых хабов на евразийском пространстве», — сказал Токаев.

По его мнению, в республике есть задел для этого: Казахстан входит в список 30 наиболее оцифрованных стран, входящих в ООН. Президент заявил о содержательном выборе цифровизации вектором развития.

Напомним, форум Digital Bridge 2022 проходит в Казахстане четвёртый раз. Его тема в этом году — «Центральная Евразия как новая технологическая платформа».