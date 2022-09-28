Москва, , 08:43 — REGNUM Ученые Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева и Финансового университета при Правительстве Российской Федерации в рамках исследовательского проекта разработали ряд направлений государственной политики в области развития агропромышленного комплекса России, нацеленных на эффективное функционирование продовольственной системы страны. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ассоциации поддержки научных исследований.

АПК Светлана Шаповалова

В условиях нарастающих социальных, политических, экономических и экологических кризисов мировое сообщество сталкивается с критическим моментом для преобразования и развития продовольственных систем, которые играют центральную роль в достижении целей устойчивого развития, определенных ООН до 2030 года, а также целей и обязательств, установленных в конвенциях об изменении климата, о биологическом разнообразии и по борьбе с опустыниванием.

«В контексте настоящего исследования мы обратили особое внимание на использование человеческого капитала, который обеспечивает экономику инновационной рабочей силой, способствующей повышению эффективности использования ресурсов. Кроме того, человеческий капитал является важным фактором развития предпринимательских способностей в сельском хозяйстве. Еще в конце прошлого века ученые доказали, что низкий уровень доходов сельхозтоваропроизводителей является проблемой хронической нехватки человеческого капитала, а не тем, как работают рынки сельскохозяйственной продукции и насколько они технологически оснащены.

Более того, пока кадровые ресурсы в области сельскохозяйственных наук не достигнут критической массы, ни технологии, ни ориентированные программы развития АПК не окажут существенного влияния на производство, распределение и потребление продовольствия. Для эффективного функционирования сельскохозяйственного сектора необходим повышенный уровень человеческого капитала», — подчеркивает один из разработчиков проекта, доцент кафедры статистики и кибернетики института экономики и управления АПК РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, доцент департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, к. э. н. АннаТихонова.

На эффективное использование человеческого капитала в контексте развития продовольственной системы, по мнению ученых, отрицательно влияют низкий уровень квалификации персонала и заработной платы в сфере АПК.

Для решения первой проблемы ученые предлагают организовать подготовку студентов по принципу междисциплинарного E-STEM-обучения с включением искусственного интеллекта в существующие образовательные программы; установить эффективные партнерские отношения между субъектами АПК и правительством для ускорения внедрения искусственного интеллекта на рынке пищевых и сельскохозяйственных технологий, а также увеличить число высококвалифицированных сотрудников, обученных искусственному интеллекту. Кроме того, важным компонентом национальной политики в области образования для аграрной сферы, по данным исследования, является подготовка молодых ученых — аспирантов и докторантов, поскольку на сегодняшний день заметно уменьшилось количество исследований в области развития продовольственных систем.

Для решения второй задачи ученые предлагают развивать политику государственного стимулирования роста заработной платы в сфере АПК за счет применения как административных, так и финансовых инструментов. При этом эффективным средством могут выступить фискальные механизмы, в том числе применение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц с использованием необлагаемого минимума.

Кроме того, учеными доказано, что в аграрной сфере несельскохозяйственный опыт трудовой деятельности является движущим механизмом выявления новых многофункциональных возможностей для ведения бизнеса. Например, люди, имеющие опыт работы в сфере здравоохранения, или финансов могут предложить новые направления развитии сельского хозяйства. Но для того, чтобы агропромышленный комплекс стал более привлекательным для специалистов из других отраслей, следует развивать инструменты государственной финансовой поддержки, что и позволит решить проблему справедливого распределения результатов труда в АПК.

«В контексте настоящего исследования мы сконцентрировали свое внимание на двух основных источниках стимулирования развития человеческого капитала АПК: развитие системы образования и финансирование затрат труда. Для этого государственная политика должна включать инновационную концепцию образования, ориентированную на субъектов агропромышленного комплекса, в сочетании с политикой, направленной на создание возможностей для занятости в сельской местности, не связанным с сельским хозяйством специалистам, что является огромным потенциалом для развития продовольственных систем.

Образование увеличивает человеческий капитал АПК, в то время как создание рабочих мест, в том числе за счет льготных программ государственного финансирования затрат труда и применения оптимальной системы налогообложения, в сельской местности снизит затраты на профессиональную миграцию», — пояснила Анна Тихонова.

Научная новизна исследования, основанного на данных официальной статистики, собираемой Росстатом, состоит в комплексной разработке инструментов, воздействующих на накопление человеческого капитала в АПК через оптимизацию национальной образовательной и финансовой (в том числе фискальной) политики.

Исследовательский проект ученых РГАУ — МСХА имени К. А. Тимирязева и Финансового университета, реализуемый в рамках гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук, будет представлен на I Ежегодном международном научно-практическом саммите «Комплексные решения для развития продовольственных систем, обеспечения безопасности и качества пищевых продуктов» (Food Summit 2022), организаторами которого выступают Ассоциация поддержки научных исследований (г. Барнаул, Россия), Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи (г. Москва, Россия), Белорусский государственный аграрный технический университет (г. Минск, Беларусь) и Научно-исследовательский институт рисоводства (г. Ташкент, Узбекистан).

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях санкционного давления на помощь российской промышленности пришли учёные. К примеру, отечественные производители получили не только инновационную технологию улучшения вкусовых качеств пищевых продуктов и продления сроков их хранения, но и компьютерную программу «Идеальный белок».

Речь идет о разработках Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва и Российского экономического университета (РЭУ) им. Г. В. Плеханова, которые являются участниками программы «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты».

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