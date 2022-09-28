Нижний Новгород, 28 сентября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Первый заместитель главы Нижнего Новгорода Илья Штокман принял решение добровольно пойти на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом 27 сентября рассказали в городской администрации.

Добровольцы на фронт

«Илья Штокман не подлежал мобилизации, однако принял решение добровольно пойти служить и был мобилизован 27 сентября. С сегодняшнего дня исполнение обязанностей возложено на Сергея Егорова», — приводит слова представителя городской администрации РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Республики Коми Владимир Уйба рассказал, что власти региона возьмут на себя экипировку граждан, призванных по частичной мобилизации, а также запустили горячую линию для их семей.