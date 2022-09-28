Сеул, 28 сентября, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В августе 2022 года по Южной Корее мигрировали 519 тыс. человек, что на 12,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

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Согласно опубликованным данным, показатель за август является самым низким с 1976 года. Спад внутренней миграции наблюдается на протяжении двадцати месяцев подряд.

Эксперты отмечают, что спад показателя связан с сокращением числа молодых людей, которые часто меняют место жительства, а также сокращением количества сделок купли-продажи недвижимости из-за роста ставок и ужесточения правил кредитования.

Самый большой отток населения наблюдался в Сеуле (884 человека), а чистый приток населения — в провинции Кёнгидо (2150 человек) и Инчхоне (3341 человек).

Количество мигрантов на 100 человек в стране оказалось 11,9%, что на 1,6% меньше по сравнению с августом 2021 года.