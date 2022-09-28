Балашиха, Московская область, , 08:41 — REGNUM Подмосковный «Витязь» одержало победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

В составе «Витязя» дубль оформил нападающий Скотт Уилсон, ещё одну шайбу забросил форвард Тайлер Граовац. У «Амура» отличился защитник Ярослав Лихачёв.

На сегодняшний день «Витязь» занимает восьмое место в Западной конференции, на счету команды 13 очков. «Амур» идёт на девятом месте в Восточной конференции с девятью очками.

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