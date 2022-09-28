Москва, 28 сентября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В КПРФ назвали фейком заявление, якобы составленное лидером партии Геннадием Зюгановым на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина с просьбой освободить от мобилизации родных и близких депутатов.

Дарья Драй ИА REGNUM Знамена КПРФ

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«Даже если оставить в стороне бредовое содержание фальшивки, идущее вразрез со всеми официальными заявлениями, которые КПРФ озвучивает каждый день, бросается в глаза и малограмотный язык обращения, и фактические ошибки, и подделанная подпись лидера КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова», — отметил депутат Госдумы Нина Останина в телеграмм-канале.

Из топорно сработанного подметного письма заметно торчат уши ЦИПсО, на этот раз в качестве объекта атаки выбравшего КПРФ, констатировала она.

Партактив КПРФ так же, как и граждане России, получают повестки о мобилизации, отметила парламентарий.

«При более детальном знакомстве с нашей новостной повесткой можно увидеть, как коммунисты целыми райкомами провожают наших ребят к местам несения службы. А якобы просьба Г. А. Зюганова «забронировать» родственников депутатов вызывает лишь смех», — указала Останина.

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