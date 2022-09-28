Уфа, 28 сентября 2022, 08:49 — REGNUM Врачи из Башкирии работают на передовой в зоне проведения специальной военной операции на территории б. УССР. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в ходе брифинга о частичной мобилизации.
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Он сообщил, что четыре фельдшера сопровождают два башкирских батальона имени М. Шаймуратова и А. Доставалова.
«Они несут такую же службу, как и наши братья там», — сообщил он.
Рахматуллин добавил, что в городе Красный Луч (ЛНР) работает пятая бригада врачей.
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