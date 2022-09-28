Запорожье, Украина, 28 сентября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. После воссоединения Запорожской области с Россией Запорожская АЭС должна как можно быстрее перейти в собственность РФ, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Запорожская АЭС

«Запорожская АЭС не должна быть отдана на откуп [киевским] террористам. Она должна стать собственностью России, никаких отдельных статусов и подчинений атомной станции не нужно», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, бандеровские боевики продолжают регулярные обстрелы ЗАЭС, которую продолжают защищать российские силовики.

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