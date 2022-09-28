Пекин, , 08:39 — REGNUM Победа правоцентристской коалиции в составе партий «Братья Италии», «Лига» и «Вперёд, Италия» приведёт к неизбежным испытаниям для европейской политики. Такой прогноз в статье для китайского издания »Хуаньцю шибао» сделал Чжао Цзяньдун.

Штаб Евросоюза в Брюсселе Wiktor Dabkowski

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«Сапог, о котором давно беспокоились европейцы, наконец приземлился на Италию, и настоящие проблемы, кажется, только начинаются», — заявил автор публикации.

Обозреватель также отметил, что, когда такой политик, как Джорджия Мелони, приходит к власти, вся Европа понимает, что начинается процесс «притирки» новой и традиционной политики, которая будет болезненной и станет «неизбежным испытанием». Он напомнил, что некоторые европейские и американские СМИ даже назвали Мелони «женщиной-Муссолини». Этого ярлыка было достаточно, чтобы заставить некоторых европейцев содрогнуться, подчёркивает Цзяньдун.

«Такая притирка в значительной степени болезненна и не принесёт ни одной стороне никакого удовольствия. Это станет неизбежным испытанием для европейской политики», — заключил обозреватель.

Автор статьи также задаётся вопросом, положит ли избрание правоцентристской партии в Италии начало краху традиционной европейской политики.

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Как сообщало ИА REGNUM, победу на парламентских выборах в Италии одержали правоцентристские партии Джорджии Мелони, Маттео Сальвини («Лига Севера») и Сильвио Берлускони («Вперед, Италия»). Они набрали около 44% голосов.

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