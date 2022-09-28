Москва, , 08:38 — REGNUM На западе Москвы в жилом комплексе в Можайском районе создадут общественное пространство с многоуровневым освещением, напоминающим северное сияние, сообщается на портале мэра столицы.

Новостройка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В жилом комплексе организуют сад, который украсят несколькими видами уличных светильников, свет которых будет напоминать северное сияние и подчеркивать голографический эффект материала, которым отделаны фасады домов.

Также в жилом комплексе появятся прогулочные аллеи, центральный бульвар, площадь, детские и спортивные площадки, места для отдыха. Территория будет закрытой и свободной от машин.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве впервые в истории строительства жилья начали продавать квартиры-студии в подвалах и на антресольных этажах в новостройках.

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