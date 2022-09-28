Биробиджан, , 08:42 — REGNUM В первую очередь для участия в спецоперации в защиту Донбасса мобилизуют тех, у кого уже есть боевой опыт. Порядок отправки резервистов разъяснил военный комиссар Еврейской автономии Дмитрий Кучабский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября в пресс-службе правительства региона.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он отметил, что в первую очередь в соответствии с указом президента России Владимира Путина призывают граждан, которые служили и имеют боевой опыт. Те, кто не служил, остаются в запасе.

«Есть ребята, которые идут добровольно. Мы не имеем права им отказывать либо переносить призыв на какие-то сроки. То же самое касается граждан, пребывающих в запасе, категории «возрастные». У нас Федеральный закон определяет возрастные категории: первую, вторую и третью пребывания в запасе. Это до 35 лет, 45 лет и так далее. Но это не определяет, что в первой очереди граждане, которым до 35 лет, а во второй — которым до 45 лет», — пояснил Дмитрий Кучабский.

Он также подчеркнул, что более приоритетным является призыв тех, кто отслужил относительно недавно, так как они более подготовлены.

«Стараемся работать с этой возрастной категорией граждан. Особое внимание тем, кто имеет боевой опыт. Это очень важно», — также сказал военком.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащих из Якутии обеспечат обмундированием, но на первое время им потребуются предметы гигиены, бельё и тёплые вещи. Об этом заявил военный комиссар Якутии Александр Авдонин. Он рекомендовал мобилизованным взять с собой средства гигиены, туалетную бумагу, полотенца, тёплые вещи, нательное бельё.