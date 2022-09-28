Военком Еврейской АО разъяснил причины призыва резервистов старше 45 лет
Биробиджан, 28 сентября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В первую очередь для участия в спецоперации в защиту Донбасса мобилизуют тех, у кого уже есть боевой опыт. Порядок отправки резервистов разъяснил военный комиссар Еврейской автономии Дмитрий Кучабский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября в пресс-службе правительства региона.
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Он отметил, что в первую очередь в соответствии с указом президента России Владимира Путина призывают граждан, которые служили и имеют боевой опыт. Те, кто не служил, остаются в запасе.
Он также подчеркнул, что более приоритетным является призыв тех, кто отслужил относительно недавно, так как они более подготовлены.
Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащих из Якутии обеспечат обмундированием, но на первое время им потребуются предметы гигиены, бельё и тёплые вещи. Об этом заявил военный комиссар Якутии Александр Авдонин. Он рекомендовал мобилизованным взять с собой средства гигиены, туалетную бумагу, полотенца, тёплые вещи, нательное бельё.