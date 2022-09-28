Москва, 28 сентября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Московское «Динамо» одержало победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

(сс) jill111 Хоккей

В составе «Динамо» хет-трик оформил нападающий Максим Сушко, ещё одну шайбу забросил форвард Павел Кудрявцев. У «Авангарда» отличился защитник Алексей Береглазов.

На сегодняшний день «Динамо» занимает второе место в Западной конференции, на счету команды 16 очков. «Авангард» идёт на восьмом месте в Восточной конференции с девятью очками.

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