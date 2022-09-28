Сыктывкар, 28 сентября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Власти Республики Коми возьмут на себя экипировку граждан, призванных по частичной мобилизации, а также запустили горячую линию для их семей. Об этом 26 сентября сообщил глава региона Владимир Уйба в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Obninsk.name Владимир Уйба.

«Я дал задание полностью экипировать всех наших ребят. Я поставил задачу членам правительства, первому зампреду министрам — от нижнего белья до бронежилетов. Это очень большие расходы, что называется, утянем ремни, сократим расходы на социальный, медицинский блоки, но ребят будем отправлять в полной боевой готовности. Отправляя ребят, я сказал, что они должны выполнять свой воинский и гражданский долг и не думать о бытовых вопросах», — сказал он.

Также Уйба отметил, что власти региона намерены полностью взять тыл на себя и до них должны дойти проблемы семей мобилизованных, при этом он собирается лично контролировать и помогать в каждом из этих вопросов.

Кроме того, глава региона указал, что взял под личный контроль лично контролировать и помогать и включит в состав призывной комиссии сотрудников своей администрации для фиксации всех нарушений.

«Если есть нарушения, мы будем возвращать этих ребят. Это моя ответственность», — пояснил он.

При этом Уйба уточнил, что в республике открыта горячая линия для родных и близких призванных по мобилизации граждан.

«На этой линии будут работать специалисты Минтруда, специально подготовленные для работы на горячих линиях люди. Ежедневно мне будет докладывать министр труда и соцзащиты Коми обо всех случаях обращений и проблемах», — добавил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что работу по ошибочно призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации продолжает губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.